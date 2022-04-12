В граничащем с Украиной российском регионе повредили железную дорогу
В приграничном с Украиной районе Белгородской области повредили железнодорожные пути
В Шебекинском городском округе Белгородской области, который граничит с территорией Украины, повредили железнодорожные пути. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно», — написал губернатор.
Гладков рассказал, что на месте происшествия работает оперативная группа, Он пообещал сообщить о причинах случившегося позже.