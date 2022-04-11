В российском регионе повысили уровень террористической угрозы из-за Украины

Воронежский губернатор Гусев объявил желтый уровень террористической угрозы в двух районах

В двух приграничных с Украиной районах Воронежской области уровень террористической угрозы повышен до «желтого». Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что уровень террористической угрозы повысили в Кантемировском и Россошанском районах российского региона. Гусев пояснил, что этот уровень является средним из трех существующих.

«Мера эта исключительно профилактическая: обстановка в Воронежской области остается полностью спокойной и абсолютно контролируемой властями и правоохранителями», — написал губернатор.

По его словам, «желтый» уровень террористической угрозы будет действовать 15 суток. Он предполагает усиление работы сотрудников правоохранительных органов и не влечет за собой ограничений для жителей российского региона, объяснил Гусев.

Губернатор призвал жителей Воронежской области быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы о подозрительных людях или бесхозных предметах. Он также обратился к россиянам с просьбой не волноваться.

С 11 апреля режим «желтого» уровня террористической опасности также действует в Курской области. По словам губернатора региона Романа Старовойта, такие меры приняты «в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов». В области будет проводиться патрулирование населенных пунктов, рассказал он.