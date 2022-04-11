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На территории Крыма ввели повышенный уровень террористической опасности

Глава Крыма Аксенов ввел в Керчи и других районах республики желтый уровень опасности

Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Globallookpress.com

В нескольких районах Республики Крым ввели повышенный, желтый уровень террористической опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Соответствующий уровень опасности вводится с 20:00 11 апреля в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, а также на территории Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Он будет действовать до 20:00 26 апреля.

По словам Аксенова, повышение уровня вызвано возможными провокациями со стороны Украины на фоне спецоперации. «Эта мера носит исключительно профилактический характер. Обстановка в Республике Крым спокойная и полностью контролируется властями и правоохранительными органами. Республика живет в штатном режиме», — заверил глава региона.

Он отметил, что в течение этих 15 суток будут приняты дополнительные меры безопасности. Аксенов заявляет, что ограничений в повседневной жизни это не повлечет, но попросил граждан проявлять бдительность и в случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов сообщать об этом в правоохранительные органы.

Ранее желтый уровень террористической опасности ввели также в двух районах Краснодарского края, в Брянской области и в других регионах страны.

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Антон Похиляк
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