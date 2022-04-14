Вертолеты ВСУ нанесли шесть авиаударов по поселку в Брянской области

СК России заявил об обстреле брянского поселка Климово двумя украинскими вертолетами

Два вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Об этом в четверг, 14 апреля, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, украинские вертолеты, снаряженные тяжелым наступательным вооружением, незаконно вторглись в воздушное пространство России, двигаясь на малой высоте и около 12:30 нанесли удары по домам на улицах Заречная и Ленина в поселке Климово.

СКР сообщает о семи раненных в результате обстрела ВСУ, включая ребенка 2020 года рождения.

В Брянской области с 11 апреля власти ввели высокий (желтый) уровень террористической опасности — он продлится до 25 апреля. В этот период жителям рекомендуется воздержаться от посещения многолюдных мест, носить с собой документы, а также быть бдительными по отношению к незнакомым людям.