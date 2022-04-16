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Украинские войска обстреляли Донецк

В СЦКК сообщили, что по Кировскому району Донецка выпустили 6 снарядов калибром 122 мм

Фото: Joint Forces Operation / Reuters

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив снаряды калибром 122 миллиметра. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) был зафиксирован в 21:43 (время совпадает с московским). В общей сложности было выпущено шесть снарядов.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Украиной Куйбышевского района Донецка. «После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05.45 — н.п. Авдеевка — н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

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Ксения Назарова
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