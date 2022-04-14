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В ДНР сообщили об обстрелах Донецка со стороны Украины

В СЦКК сообщили, что по Куйбышевскому району Донецка выпустили 6 снарядов калибром 122 мм

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле Украиной Куйбышевского района Донецка. Сообщение приводит РИА Новости.

«После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05.45 — н.п. Авдеевка — н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) с начала суток 12 апреля ликвидировала 67 украинских военных, потеряв при этом пять собственных бойцов.

12 апреля стало известно о новых жертвах конфликта на Украине среди мирных жителей Донбасса. В результате обстрела украинскими военными города Ясиноватая из БМ-21 «Град» погибли два человека.

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Марина Совина
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