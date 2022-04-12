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В ДНР раскрыли соотношение потерь Народной милиции и ВСУ за сутки

Народная милиция ДНР потеряла пять бойцов и ликвидировала 67 украинских военных за сутки

Фото: Petro Poroshenko / Globallookpress.com

Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) с начала суток 12 апреля ликвидировала 67 украинских военных, потеряв при этом пять собственных бойцов. Соотношение потерь раскрыли в оперативной сводке ведомства в Telegram-канале.

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 67 украинских националистов, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», два бронированных и одно грузовое транспортное средство. Захвачены две БМП, четыре 120-миллиметровых миномета и три грузовых транспортных средства с боекомплектом», — говорится в заявлении Народной милиции.

Кроме пяти погибших донецких солдат, еще 26 военнослужащих ДНР получили ранения. Пресс-служба Народной милиции подчеркнула, что мужество и отвага солдат в борьбе с противником станут примером для будущих поколений.

12 апреля стало известно о новых жертвах конфликта на Украине среди мирных жителей Донбасса. В результате обстрела украинскими военными города Ясиноватая из БМ-21 «Град» погибли два человека.

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Дмитрий Настасьев
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