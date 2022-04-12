Штаб обороны Донбасса сообщил о гибели людей в результате обстрела Ясиноватой

В результате обстрела ВСУ города Ясиноватая в Донбассе погибло двое мирных жителей

В результате обстрела города Ясиноватая в Донецкой народной республике (ДНР) погибло двое мирных жителей. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны Донбасса в Telegram-канале.

«В результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. Ленты.ру) в Ясиноватой погибли два мирных жителя. Подробности уточняются. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — говорится в заявлении Штаба.

Информация об очередном ударе по Ясиноватой со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поступила 12 апреля от представителей ДНР в Совместном центре по контролю и координации переговорного процесса (СЦКК), который сейчас занимается оперативным информированием об обстрелах. В Telegram-канале СЦКК сообщили, что украинцы били по Ясиноватой из БМ-21 «Град».

Обстрелы Донбасса не прекращались на Украине в течение всего конфликта, начиная с 2014 года. Чаще всего на Донбассе удары наносились по северным пригородам Донецка, где и расположена Ясиноватая, и Горловке. С начала российской спецоперации обстрелы усилились.

Донецкие войска пока не могут отбросить противника от столицы республики — последний месяц они действуют преимущественно в районе Мариуполя. Однако украинцы уже признали безвыходность положения города, развязку обещают в ближайшие дни.