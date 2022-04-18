Кадыров объявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине

Глава Чечни Кадыров заявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о начале «конкретной» специальной операции на Украине, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров предложил солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться российской армии. Украинская сторона «сама напросилась», заявил он.

Сейчас начнется конкретная спецоперация и будут хорошие показатели, хорошие результаты. Они сами напросились, так скажем, украинцы Рамзан Кадыров глава Чечни

Призвал сдаться

Глава региона призвал украинских военных оставить свои позиции и спасаться. По его словам, отступать надо туда, где находятся федеральные войска. Кадыров пообещал, что чеченские военные покажут «хорошие результаты».

Если вдруг кто не смог сбежать — бегите, оставьте свои позиции. Бегите, где федеральные войска: вас примут, накормят и напоят Рамзан Кадыров глава Чечни

Против НАТО

Политик напомнил, что считающие себя сильными «натовские, западные государства» выступают против России. Он указал, что Запад финансирует и вооружает наемников, отправляет их служить на Украину. Москва показала, что для нее «это мелочи» и противостоит всему миру, считает он.

По мнению Кадырова, переговоры с Киевом невозможны, так как в стране нет вертикали власти. Он призвал обсудить сложившуюся на Украине ситуацию с ее жителями и узнать их представления о желаемом будущем. Кроме того, Кадыров пристыдил украинские власти за «немолодых» бойцов, которые не умеют «правильно держать в руках оружие».

Сотни добровольцев

Глава Чечни в апреле рассказал о приезжающих в Грозный россиянах. По его словам, они все стремятся принять участие в спецоперации на Украине.

Сегодня наши братья находятся на всех передовых позициях в рамках спецоперации на Украине. Это видят и ценят все россияне. Я очень рад, что пример чеченцев стал показательным для жителей нашей необъятной страны Рамзан Кадыров глава Чечни

Брат руководителя российского субъекта Халид Кадыров отметил, что в боях задействованы около 20 родственников главы Чечни.

Спецоперация

Спецоперация на Украине началась 24 февраля после того, как Россия решила помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). О ее начале в своем обращении к нации объявил российский президент Владимир Путин. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ будет незамедлительным.

Кто бы не пытался помешать нам, а тем более, создать угрозы для нашей страны и народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались Владимир Путин президент России

Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, первостепенной целью на Украине является уничтожение националистических батальонов.

Главное — это освобождать все-таки Украину от этих националистических батальонов Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Он выразил надежду, что все задачи, поставленные перед российскими военными, без сомнений будут выполнены. Песков также рассказал, что в районах, где нацбатальоны еще остались, «происходит ожесточенная борьба, и там они все подлежат уничтожению».