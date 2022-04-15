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Кадыров пристыдил украинские власти за «немолодых» бойцов

Кадыров пристыдил украинские власти за «немолодых» бойцов, неспособных держать оружие

Фото: РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров пристыдил уукраинские власти за то, что они отправляют воевать с подготовленными спецназовцами «немолодых» бойцов, неспособных правильно держать в руках оружие. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Официальный Киев, у вас спрашиваю, это ваши бойцы? Вам не стыдно отправлять этих немолодых людей на войну с подготовленными спецназовцами? Почему нам должно быть стыдно за вас брать в плен этих бойцов, неспособных правильно держать в руках оружие?», — задался вопросом Кадыров.

Глава Чечни также выразил уверенность, что, какой бы не была поддержка со стороны США или Европы, какую бы технику и оружие они ни поставляли, у Киева нет подготовленных бойцов, а потому Кадыров призвал их «бросить это дело».

Ранее Кадыров пообещал, что Вооруженные силы (ВС) России подготовят наступление на все города Украины. По его словам, ВС планируют начать наступление на города, села и другие населенные пункты, чтобы освободить их от «нациков» и «бандеровцев».

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Марина Совина
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