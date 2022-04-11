Кадыров пообещал наступление России на все города Украины

Кадыров пообещал наступление России на города Украины, если Киев не выполнит обязательства

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что Вооруженные силы (ВС) России подготовят наступление на все города Украины. Он заявил об этом в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

По его словам, ВС планируют начать наступление на города, села и другие населенные пункты, чтобы освободить их от «нациков» и «бандеровцев».

«Задачи ясны и мы уже начинаем работать конкретно, точечно, и будет наступательная волна <...> не только в Мариуполе, но и во всех других населенных пунктах, городах и селах. Но Луганск и Донецк полностью в первую очередь освободим, такая задача поставлена главнокомандующим, ...президентом [ России Владимиром Путиным]», — заявил Кадыров.

Он также ответил на утверждения о том, что если «от Киева отошли, значит, Россия уступает Украине». «Могу вас заверить, если Киев не будет выполнять все обязательства, которые ему предъявляет наш верховный главнокомандующий, война не остановится. Мы уже их добили, даже кто живой — морально убит», — заверил глава республики.

Ранее Кадыров заявил, что главные задачи в Мариуполе практически выполнены. По его словам, «остались лишь недобитые горстки бандеровцев», работа по которым идет и будет закончена. Глава Чечни добавил, что все спасенные местные жители перевозятся в безопасные места.