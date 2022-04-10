Глава Чечни Кадыров заявил о выполнении главных задач в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что главные задачи в Мариуполе практически выполнены, «остались лишь недобитые горстки бандеровцев», работа по которым идет и будет закончена. Соответствующее сообщение в воскресенье, 10 апреля, он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он отметил также, что город «скоро будет свободен на все 100 процентов». Глава республики подчеркнул, что направление курирует депутат Госдумы Адам Делимханов, а это означает, что «нужный результат можно считать обеспеченным целиком и полностью».

По словам Кадырова, все спасенные местные жители перевозятся в безопасные места и получают благотворительную помощь от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в виде необходимой медицинской помощи и продуктов питания.

«Пока весь мир, лживо закатывая бездушные глаза, "страдает" за судьбы этих людей, мы, россияне, делаем все, чтобы облегчить их положение. Безусловно, для жителей на съемках все страшное уже позади. Отныне их ждет именно та жизнь, о которой они мечтали. Каждый из них уже свободен от фашистского диктата», — написал глава Чеченской республики.

Ранее Кадыров поделился видео, на котором показал, как чеченский спецназ ведет бой в Мариуполе. Он пояснил, что на опубликованных кадрах запечатлена разведка боем, оперативный переход в атаку и «практически в формате ближнего боя зачистка квартала».