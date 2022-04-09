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Кадыров показал работу чеченского спецназа в Мариуполе

Кадыров показал видео боя чеченского спецназа в Мариуполе

Рамзан Кадыров поделился видео, на котором чеченский спецназ ведет бой в Мариуполе. Кадры глава Чечни разместил в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что на ролике запечатлена разведка боем, оперативный переход в атаку и «практически в формате ближнего боя зачистка квартала».

Ранее Кадыров дал украинским военным еще один шанс сдаться. «Не упускайте возможность, пока она у вас есть. Хватит маяться ерундой», — отметил он.

Марина Совина
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