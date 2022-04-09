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Кадыров дал украинским военным еще один шанс сдаться

Кадыров призвал украинских военных сдаться в плен и перестать маяться ерундой

Фото: Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины сдаться. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я не хотел больше предлагать сложить оружие подразделениям ВСУ. Но, глядя на этих двух [взятых в плен] бедолаг, решил сделать это еще раз... Я призываю бойцов армии Украины взяться за ум, принять верное решение, связаться с нашими командирами и сдаться в плен. Не упускайте возможность, пока она у вас есть. Хватит маяться ерундой», — отметил он.

Ранее Кадыров разместил видео с допросом двух украинских солдат. В ходе беседы с пленными выяснилось, что на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе находятся человек 200-300 иностранцев, а также 1500-2000 бойцов полка «Азов».

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Марина Совина
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