Стало известно о количестве наемников ВСУ на «Азовстали» в Мариуполе

Пленный украинский солдат сообщил о 200-300 иностранных наемниках на «Азовстали»

На заводе «Азовсталь» в Мариуполе находятся иностранные наемники. Об этом сообщил пленный украинский солдат, видео с которым в своем Telegram-канале опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, на предприятии находятся человек 200-300 иностранцев, а также 1500-2000 бойцов полка «Азов». Солдат уточнил, что не знает, из какой страны прибыли наемники.

8 апреля Кадыров пообещал засевшим в Мариуполе боевикам «Азова» голливудский, но не счастливый конец. Кроме того, глава Чечни напомнил, что бывший завод «Азовсталь» используется националистами как штаб-квартира и «крепость с бункером».

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.