Кадыров пообещал боевикам «Азова» «голливудский» конец

Глава Чечни Кадыров пообещал засевшим в Мариуполе боевикам «Азова» «голливудский» конец

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал засевшим в Мариуполе боевикам «Азова» голливудский, но не счастливый конец. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров напомнил, что бывший завод «Азовсталь» используется бандеровцами как штаб-квартира и «крепость с бункером».

«В любом случае, конец для эсэсовцев из банд в Мариуполе намечается по всем жанрам Голливуда. Хэппи-энд для зла не предвидится», — написал политик.

«Штурм. Руины. Разбор завалов. Дымящиеся нарукавные нашивки с обгоревшими нацистскими символами. И это реальность, которая ждет наследников Бандеры, а не кино. Скоро!» — предрек Кадыров.

Кадыров объявил о начале штурма завода в Мариуполе днем 2 апреля. До этого он обратился к украинским военным на «Азовстали» и дал им сутки на то, чтобы сдаться. По оценкам народной милиции ДНР, оставшиеся на территории Мариуполя бойцы ВСУ и боевики из украинских нацбатов сконцентрировались на территории трех крупных заводов города — «Азовстали», «Азовмаша» и Металлургического комбината имени Ильича.