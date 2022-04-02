Кадыров заявил о начале штурма завода в Мариуполе

Бойцы спецназа из Чеченской Республики начали штурм завода в Мариуполе

Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова приступили к штурму завода в Мариуполе. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров напомнил, что за спиной сотрудников полка сотни успешных спецопераций по уничтожению международных террористов в республике. «У меня нет никаких сомнений, что поставленная задача будет исполнена. Да, она сложная, но выполнимая», — уверен глава Чечни.

Ранее Кадыров обратился к украинским военным на «Азовстали» и дал им сутки на то, чтобы сдаться. «Я вам даю слово, если вы сложите оружие, выйдете сами, то мы вас трогать не будем», — заверил он. Глава Чечни также предположил, что сдавшиеся военные могут попасть под амнистию. «Завтра один день у вас есть, а послезавтра мы вас всех уничтожим», — сказал Кадыров.

По оценкам народной милиции ДНР, оставшиеся на территории Мариуполя бойцы ВСУ и боевики из украинских нацбатов сконцентрировались на территории трех крупных заводов города — «Азовстали», «Азовмаша» и Металлургического комбината имени Ильича.