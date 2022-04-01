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Кадыров обратился к украинским военным на «Азовстали»

Глава Чечни Кадыров дал украинским военным на заводе «Азовсталь» сутки, чтобы сдаться
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинским военным на заводе «Азовсталь» и дал им сутки для того, чтобы сдаться. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я знаю, что вы хотите сдаться, у меня есть ваши переговоры, разговоры. Вы не можете определиться, кому сдаться, кто вас оставит, не будет бить, унижать. Я вам даю слово, если вы сложите оружие, выйдете сами, то мы вас трогать не будем», — заверил Кадыров. Он также предположил, что сдавшиеся военные могут попасть под амнистию. «Завтра один день у вас есть, а послезавтра мы вас всех уничтожим», — сказал глава Чечни.

28 марта силы ДНР пресекли эвакуацию из Мариуполя командира «Азова» Дениса Прокопенко и командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Баранюка. Отмечается, что военнослужащие Народной милиции ДНР смогли пресечь эвакуацию украинских командиров, которые утром планировали с помощью вертолета улететь с территории завода «Азовсталь» и покинуть таким образом окруженный город.

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Марина Совина
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