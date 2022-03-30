В ДНР оценили число оставшихся в Мариуполе украинских военных

Народная милиция ДНР оценила число оставшихся в Мариуполе украинских военных в 3-4 тысячи

Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) оценивает число оставшихся на территории Мариуполя бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 3-4 тысячи человек. Такую цифру назвал 30 марта представитель ведомства Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

В городе силам ДНР до сих пор продолжают сопротивляться военнослужащие ВСУ и боевики из украинских нацбатов. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, они сконцентрировались на территории трех крупных заводов Мариуполя — «Азовстали», «Азовмаша» и Металлургического комбината имени Ильича.

«Это основные точки, там, где они могут удерживаться за счет инфраструктурных особенностей данных заводов», — объяснил Пушилин. Ранее в ДНР рассказали, что заняли окраины и центр Мариуполя, а также подсчитали, что Народной милиции удалось освободить 60 процентов территории республики.