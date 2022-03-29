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Глава ДНР прокомментировал возможность присоединения республики к России

Донецк рассмотрит вопрос о вступлении в состав России после освобождения территории ДНР

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Донецкая народная республика (ДНР) рассмотрит вопрос о вступлении в состав России после того, как завершится освобождение всей территории республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает Штаб территориальной обороны республики в Telegram-канале.

Границы ДНР совпадают с границами Донецкой области Украины. Статус республики на международном уровне признает Россия, также о сотрудничестве с ДНР положительно высказались лидеры ряда других стран. На дипломатическом уровне Донецкую республику признают также непризнанные Абхазия и Южная Осетия.

После начала российской спецоперации по защите Донбасса глава ДНР обозначил цель Донецка в ходе боевых действий — выход на административную границу, обозначенную в Конституции республики. 25 февраля Пушилин заявил, что это займет «считанные дни».

Дмитрий Настасьев
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