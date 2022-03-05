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Силы ДНР подошли к границе с Запорожской областью

Эдуард Басурин заявил, что военные ДНР вышли на границу с Запорожской областью

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Военные Донецкой народной республики (ДНР) подошли к границе с Запорожской областью. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин, передает «Донецкое агенство новостей».

Он заявил, что силы ДНР вышли на границу с Запорожской областью на волновахском направлении, и добавил, что украинские силовики активно минируют территорию и жилые дома, что осложняет дальнейшее продвижение военных НМ ДНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вопрос о входе войск республики в Мариуполь остается открытым. Он добавил, что кольцо вокруг города сжимается, и отметил, что по отдельным кварталам населенного пункта уже проходит зачистка от украинских националистических батальонов.

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Алевтина Запольская
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