В ДНР оценили возможность входа войск республики в Мариуполь

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил возможность входа войск ДНР в Мариуполь. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 1».

Пушилин заявил, что вопрос о входе войск республики в Мариуполь остается открытым, и отметил, что кольцо вокруг города сжимается.

«По отдельным кварталам Мариуполя проходит уже зачистка нашими подразделениями от националистических батальонов», — добавил глава ДНР.

Ранее Пушилин обвинил украинских националистов в блокировании эвакуации жителей Мариуполя. Он предположил, что объявленные ранее планы по организации гуманитарных коридоров могут быть нарушены радикалами, которые не захотят подчиняться Киеву.

До этого Министерство обороны России сообщило, что 5 марта с 10 часов утра по московскому времени объявляется режим тишины и открываются гумкоридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В ведомстве подчеркнули, что маршруты эвакуации были согласованы с украинскими властями.