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В ДНР обвинили националистов в блокировании эвакуации жителей Мариуполя

Глава ДНР Пушилин заявил, что ни один житель Мариуполя не вышел через гуманитарный коридор

Фото: Carlos Barria / Reuters

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обвинил украинских националистов в блокировании эвакуации жителей Мариуполя. Его цитирует Донецкое агентство новостей.

По словам Пушилина, подразделения ДНР подали все соответствующие команды по режиму тишины, однако пока ни один житель Мариуполя не вышел через гуманитарный коридор. «Мы, конечно, с надеждой смотрим на это, чтобы спасти как можно больше людей, чтобы они смогли выйти в безопасные места», — заявил он.

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Глава республики считает, все объявленные ранее инициативы могут быть нарушены радикалами, которые не захотят подчиняться киевской власти.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что 5 марта с 10 часов утра по московскому времени объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Маршруты выхода, как отмечают в ведомстве, были согласованы с украинскими властями.

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Алевтина Запольская
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