Глава ДНР спрогнозировал дату окончания боев в Донбассе

Военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР выйдут на административные границы Донецкой и Луганской областей в течение нескольких дней. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе выстроена «достаточно серьезно» и глубоко эшелонирована. Он подчеркнул, что пока не может спрогнозировать точную дату окончания боев в регионе, однако до этого момента «остались считанные дни».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ и обратился к Западу за помощью.

Вскоре Пушилин сообщил о массовой сдаче в плен украинских военнослужащих в Донбассе. Он подчеркнул, что оружие складывают преимущественно бойцы регулярных подразделений, а не националистических формирований.