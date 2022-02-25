Глава ДНР рассказал о массовой сдаче в плен солдат ВСУ

Множество военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) осознали бессмысленность сопротивления и сдают оружие в ходе российской военной операции в Донбассе. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, уже сейчас на фронте появились признаки, позволяющие говорить о переломе ситуации в пользу Народной милиции. «Ряд военнослужащих, не националистов, я подчеркиваю, а именно военнослужащих, они все же понимают бесперспективность и желают сдаваться живыми», — сказал Пушилин.

Он отметил, что Россия со своей стороны массово оказывает пленным солдатам и офицерам медицинскую помощь. После окончания боевых действий они смогут вернуться к своим семьям.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ и обратился к Западу за помощью.