Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Глава ДНР рассказал о массовой сдаче в плен солдат ВСУ

Глава ДНР Пушилин заявил об отказе украинских радикалов сложить оружие и сдаться
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Множество военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) осознали бессмысленность сопротивления и сдают оружие в ходе российской военной операции в Донбассе. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, уже сейчас на фронте появились признаки, позволяющие говорить о переломе ситуации в пользу Народной милиции. «Ряд военнослужащих, не националистов, я подчеркиваю, а именно военнослужащих, они все же понимают бесперспективность и желают сдаваться живыми», — сказал Пушилин.

Он отметил, что Россия со своей стороны массово оказывает пленным солдатам и офицерам медицинскую помощь. После окончания боевых действий они смогут вернуться к своим семьям.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ и обратился к Западу за помощью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Михаил Кириллов
Обсудить
Последние новости
ВДВ России взяли под контроль район Чернобыльской АЭС
Россия ограничила воздушное пространство для самолетов Великобритании
Глава крымского парламента обратился к Украине с предложением
Внедрение роботов связали с повышенной смертностью
Финский «Йокерит» снялся с КХЛ
Зеленский останется в Киеве
В Германии задумались об отправке военных и ракет для усиления НАТО на востоке
В Минобороны сообщили о сдавшихся украинских военных на острове Змеиный
Российские банки решили массово наказать должников за мнимую роскошь
Раскрыта схема мошенничества с квартирами умерших россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.