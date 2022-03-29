Силы ДНР взяли под контроль центр Мариуполя

В ДНР заявили, что силы республики взяли под контроль центр Мариуполя

Силы Донецкой народной республики (ДНР) взяли под контроль центр Мариуполя. Об этом первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов сообщил в эфире стрима «Соловьев Live» в YouTube.

Он заявил, что в городе продолжается зачистка от украинских нацбатов, и добавил, что в настоящий момент бои также идут на горловском и донецком направлениях.

28 марта глава ДНР Денис Пушилин выразил надежду на то, что Мариуполь будет взят под полный контроль сил республики в ближайшее время.

Он отметил, что местом основной концентрации украинских националистов в городе остается завод «Азовсталь», и подчеркнул, что там ими были возведены серьезные укрепления.