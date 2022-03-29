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Силы ДНР взяли под контроль центр Мариуполя

В ДНР заявили, что силы республики взяли под контроль центр Мариуполя

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Силы Донецкой народной республики (ДНР) взяли под контроль центр Мариуполя. Об этом первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов сообщил в эфире стрима «Соловьев Live» в YouTube.

Он заявил, что в городе продолжается зачистка от украинских нацбатов, и добавил, что в настоящий момент бои также идут на горловском и донецком направлениях.

28 марта глава ДНР Денис Пушилин выразил надежду на то, что Мариуполь будет взят под полный контроль сил республики в ближайшее время.

Он отметил, что местом основной концентрации украинских националистов в городе остается завод «Азовсталь», и подчеркнул, что там ими были возведены серьезные укрепления.

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Алевтина Запольская
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