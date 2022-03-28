В ДНР рассказали о зачистке Мариуполя

Глава ДНР Пушилин выразил надежду на скорый переход Мариуполя под контроль сил республики

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выразил надежду, что Мариуполь будет взят под полный контроль в ближайшее время. Его цитирует РИА Новости.

«Идет зачистка уже и центральных районов, основная концентрация националистов сейчас на заводе "Азовсталь"», — рассказал Пушилин.

По словам главы ДНР, на заводе построены серьезные укрепления. Однако он уверен, что в ближайшее время ситуация будет исправлена и город окажется под полным контролем сил республики.

Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что войска ДНР установили полный контроль над окраинами Мариуполя. В центре города, по его словам, еще ведутся бои.

Также сообщалось, что в Мариуполь прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмеда Дудаева, Кадыров приехал «пообщаться, поднять боевой дух ребят».