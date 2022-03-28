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В ДНР рассказали о зачистке Мариуполя

Глава ДНР Пушилин выразил надежду на скорый переход Мариуполя под контроль сил республики

Фото: Денис Григорюк / Коммерсантъ

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выразил надежду, что Мариуполь будет взят под полный контроль в ближайшее время. Его цитирует РИА Новости.

«Идет зачистка уже и центральных районов, основная концентрация националистов сейчас на заводе "Азовсталь"», — рассказал Пушилин.

По словам главы ДНР, на заводе построены серьезные укрепления. Однако он уверен, что в ближайшее время ситуация будет исправлена и город окажется под полным контролем сил республики.

Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что войска ДНР установили полный контроль над окраинами Мариуполя. В центре города, по его словам, еще ведутся бои.

Также сообщалось, что в Мариуполь прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмеда Дудаева, Кадыров приехал «пообщаться, поднять боевой дух ребят».

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Алевтина Запольская
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