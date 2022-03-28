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ДНР заявила о полном контроле над окраинами Мариуполя

Представитель Народной милиции ДНР Басурин сообщил о контроле над окраинами Мариуполя

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что войска ДНР установили полный контроль над окраинами Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Мариуполе ситуация очень сложная. Окраины Мариуполя полностью под нашим контролем, в центральной части еще идут бои», — сказал Басурин.

По его словам, продолжается зачистка территории от мин.

22 марта Донецк объявил, что российские войска России и ДНР взяли под контроль около половины площади Мариуполя.

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Алевтина Запольская
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