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Кадыров приехал в Мариуполь

Глава Чечни Кадыров приехал в Мариуполь, где ведутся тяжелые бои

Кадр: телеграм-канал «РБК»

Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в Мариуполь, где ведутся тяжелые бои, заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев. Об этом сообщает РБК в Telegram.

«Сейчас близится «основная развязка» в Мариуполе, в ближайшие дни город будет взят и очищен от националистов и нацистов. Именно поэтому Рамзан Ахматович приехал в Мариуполь, чтобы пообщаться, поднять боевой дух ребят», — сказал он. По словам Дудаева, Кадыров намерен доработать стратегию дальнейших действий на ближайшие дни, чтобы освободить город.

Министр также назвал главу Чечни «боевым генералом, стратегом», лично участвовавшим в большом количестве боестолкновений.

Ранее 28 марта Кадыров рассказал, что российские военнослужащие продолжают вести бои в жилом секторе Мариуполя. Он опубликовал видео боев и выразил уверенность, что «до полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья» осталось недолго.

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Алина Гончарова
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