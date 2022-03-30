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В ДНР назвали процент освобожденной территории республики

Глава ДНР Пушилин заявил об освобождении 60 процентов территории республики

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что силам ДНР удалось освободить около 55-60 процентов территории. Его цитирует РИА Новости.

Пушилин также отметил, что операция по освобождению республики ускоряется, однако точные сроки ее завершения назвать невозможно.

Ранее стало известно, что силы ДНР взяли под контроль контроль центр Мариуполя. По словам первого заместителя главы Министерства информации ДНР Даниила Безсонова, в городе продолжается зачистка от украинских нацбатов. В настоящий момент бои также идут на горловском и донецком направлениях.

25 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что, по его прогнозам, военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР выйдут на административные границы Донецкой и Луганской областей в течение «считанных дней».

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Алевтина Запольская
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