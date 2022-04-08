Кадыров рассказал о сотнях приезжающих в Чечню добровольцев

Кадыров заявил, что сотни добровольцев приезжают в Чечню для участия в спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что сотни добровольцев из российских регионов приезжают в Грозный для участия в спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня наши братья находятся на всех передовых позициях в рамках спецоперации на Украине. Это видят и ценят все россияне. Я очень рад, что пример чеченцев стал показательным для жителей нашей необъятной страны», — заявил Кадыров.

Также он сообщил, что некоторые добровольцы, прежде чем войти в резерв, принимают ислам. Так, необходимую для этого процедуру под руководством муфтия Чечни Салаха-Хаджи Межиева прошли трое прибывших в регион.

Ранее Кадыров пообещал засевшим в Мариуполе боевикам «Азова» голливудский, но не счастливый конец. Кроме того, глава Чечни напомнил, что бывший завод «Азовсталь» используется националистами как штаб-квартира и «крепость с бункером».

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.