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Кадыров заявил о противостоянии России всему миру из-за вооружения Украины

Глава Чечни Кадыров заявил о противостоянии РФ всему миру, так как Украину вооружает НАТО

Фото: РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о противостоянии РФ всему миру, так как Украину вооружает НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

«Россия сегодня воюет против всего мира. Почему я так говорю? Потому что конкретной поддержки нет ни от кого», — написал Кадыров, отметив, что государства, «считающими себя сильными, натовские, западные — все против».

По словам главы Чечни, поддержка Украины заключается в финансировании и вооружении, в страну отправляют наемников и специалистов со всего мира, в результате чего Россия «воюет с десятками государств».

Ранее Кадыров объявил о «конкретной» спецоперации на Украине и призвал украинскую армию сдаться федеральным войскам. «Сейчас начинается конкретная спецоперация, сейчас будет конкретный результат, они сами напросились, так скажем, украинцы. Если вдруг кто не смог сбежать — бегите, оставьте свои позиции», — предупредил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции. Также многие международные компании временно прекратили работу в стране или ушли с российского рынка.

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Марина Совина
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