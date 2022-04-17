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Кадыров объявил о «конкретной» спецоперации на Украине

Глава Чечни Кадыров анонсировал начало «конкретной» спецоперации России на Украине
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров . Фото: Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о «конкретной» спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Кадыров анонсировал начало «конкретной» спецоперации России на Украине и призвал украинскую армию сдаться федеральным войскам.

«Сейчас начинается конкретная спецоперация, сейчас будет конкретный результат, они сами напросились, так скажем, украинцы. Если вдруг кто не смог сбежать — бегите, оставьте свои позиции. Бегите, где федеральные войска: вас примут, накормят и напоят», — предложил он.

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Марина Совина
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