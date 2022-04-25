Граничащий с Украиной регион продлит желтый уровень террористической опасности

Курский губернатор Старовойт сообщил о продлении желтого уровня террористической опасности

В Курской области продлят повышенный («желтый») уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт на оперативном совещании администрации, его цитирует ТАСС.

По его словам, продление действия подобного режима позволит специальным подразделениям нести особый режим службы. Курский губернатор подчеркнул, что это также поможет властям находится в режиме повышенной готовности.