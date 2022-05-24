В граничащем с Украиной российском регионе продлили желтый уровень опасности

В Брянской области до 7 июня продлили желтый уровень террористической опасности

В граничащей с Украиной Брянской области до 7 июня продлили действие желтого уровня террористической опасности. Об этом сообщила пресс-служба правительства российского региона.

«Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14:00 24 мая 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сотрудниками правоохранительных органов и представителями регионального правительства принимаются необходимые меры, которые направлены на обеспечение безопасности личности, общества и государства.

Ранее желтый уровень террористической угрозы ввели в некоторых районах Крыма. В частности в двух районах полуострова и трех городских округах повышенный уровень угрозы будет действовать с 20:00 11 мая до 20:00 26 мая 2022 года.