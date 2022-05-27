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Глава Белгородской области сообщил об обстреле ВСУ села в регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Нехотеевка, есть пострадавший

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Нехотеевка. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, повреждения получили восемь строений, газопровод и ЛЭП. Глава региона также рассказал о том, что в результате обстрела есть пострадавший. Мужчина получил осколочное ранение голени, вся необходимая медицинская помощь оказывается, добавил он.

Ранее сообщалось, что за время обстрелов территории Белгородской области ВСУ повреждено 117 единиц техники, включая сельскохозяйственную. Согласно информации на сайте правительства региона, наибольшее число повреждений зафиксировано в Белгородском районе и в селе Головчино Грайворонского городского округа — там повреждены 82 и 29 единиц техники.

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Марина Совина
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