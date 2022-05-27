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Названо число поврежденной техники из-за обстрелов ВСУ Белгородской области

В Белгородской области за из-за обстрелов со стороны Украны повреждены 117 единиц техники

Фото: РИА Новости

За время обстрелов территории Белгородской области Вооруженными Силами Украины (ВСУ) повреждено 117 единиц техники, включая сельскохозяйственную. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

Наибольшее число повреждений зафиксировано в Белгородском районе и в селе Головчино Грайворонского городского округа — там повреждены 82 и 29 единиц техники. Владельцам автомобилей, которые пострадали в результате обстрелов, бесплатно чинят транспортные средства, если есть такая возможность, а при серьезных повреждениях — выплачивают компенсацию.

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«Сначала проводится экспертиза, устанавливаются правообладатели, выявляются причинно-следственные связи повреждений, также проводится экономическая экспертиза, оценивается возможность восстановления этой техники», — рассказал советник губернатора Белгородской области Валентин Демидов.

Владельцы 62 единиц техники уже получили компенсационные выплаты. По ряду автомобилей еще ведется проверка, сообщили в правительстве.

26 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории села Журавлевка весь день продолжались обстрелы. Пострадала россиянка — медики доставили ее больницу, где она скончалась от полученных ран.

В Белгородской области до 9 июня действует высокий уровень террористической опасности — власти продлили его в третий раз 25 мая. До начала лета подобный режим также продлили в нескольких районах Крыма, а также в Курской и Брянской областях.

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Анастасия Шейкина
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