Названо число поврежденной техники из-за обстрелов ВСУ Белгородской области

В Белгородской области за из-за обстрелов со стороны Украны повреждены 117 единиц техники

За время обстрелов территории Белгородской области Вооруженными Силами Украины (ВСУ) повреждено 117 единиц техники, включая сельскохозяйственную. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

Наибольшее число повреждений зафиксировано в Белгородском районе и в селе Головчино Грайворонского городского округа — там повреждены 82 и 29 единиц техники. Владельцам автомобилей, которые пострадали в результате обстрелов, бесплатно чинят транспортные средства, если есть такая возможность, а при серьезных повреждениях — выплачивают компенсацию.

«Сначала проводится экспертиза, устанавливаются правообладатели, выявляются причинно-следственные связи повреждений, также проводится экономическая экспертиза, оценивается возможность восстановления этой техники», — рассказал советник губернатора Белгородской области Валентин Демидов.

Владельцы 62 единиц техники уже получили компенсационные выплаты. По ряду автомобилей еще ведется проверка, сообщили в правительстве.

26 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории села Журавлевка весь день продолжались обстрелы. Пострадала россиянка — медики доставили ее больницу, где она скончалась от полученных ран.

В Белгородской области до 9 июня действует высокий уровень террористической опасности — власти продлили его в третий раз 25 мая. До начала лета подобный режим также продлили в нескольких районах Крыма, а также в Курской и Брянской областях.