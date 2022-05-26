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В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности

В приграничных районах Крыма до 10 июня продлен желтый уровень террористической опасности

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В ряде районов Крыма на две недели продлен желтый уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Подобный режим продлевается в городских округах Джанкой, Красноперекопск и Армянск, а также на территории Джанкойского и Красноперекопского районов. Он будет действовать до 20:00 10 июня.

Помимо этого, высокий уровень террористической опасности будет действовать на объектах республиканского Минтранса и Минздрава, а также на объектах министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства промышленной политики и министерства топлива и энергетики Республики Крым.

«На всей территории Республики Крым сохраняется спокойная обстановка, ситуация находится под полным контролем органов власти, а безопасность обеспечивается правоохранительными органами и силовыми структурами», — написал Аксенов в Telegram.

Желтый уровень террористической опасности продлевается в Крыму третий раз. Впервые о введении подобного режима глава республики объявил 11 апреля. До начала лета аналогичные меры действуют в Белгородской, Курской и Брянской областях.

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Анастасия Шейкина
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