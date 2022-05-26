Губернатор заявил о продолжающемся весь день обстреле российской территории

Белгородский глава Гладков заявил о продолжающемся весь день обстреле села Журавлевка

Весь день на территории белгородского села Журавлевка продолжаются обстрелы. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его данным, в результате обстрелов российской территории пострадала одна женщина. Белгородский глава заверил, что о других подробностях случившегося расскажет позже.

Накануне Гладков показал кадры разрушений в селе Журавлевка после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). По информации белгородского губернатора, восстановить поврежденные строения пока нельзя. Власти не хотят рисковать жизнью строителей, поэтому работы будут отложены.

Также губернатор Белгородской области сообщил, что пострадавший при обстреле российского села житель находится в больнице в стабильном состоянии. У мужчины ранение средней степени тяжести, после операции его перевели в палату, добавил Гладков.

ВСУ обстреляли приграничное село 25 мая. Всего за время атак со стороны Украины на белгородские села Журавлевка и Нехотеевка в населенных пунктах повреждено 82 строения и 41 транспортное средство.

Кроме того, в Белгородской области до 9 июня действует высокий уровень террористической опасности — власти продлили его в третий раз 25 мая.

