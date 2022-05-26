Появились кадры разрушений после обстрела российского села со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков опубликовал кадры разрушений в селе после обстрела ВСУ

После обстрела села Журавлевка в Белгородской области пострадали 13 домовладений. Кадры последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, восстановить поврежденные строения пока нельзя. Власти не хотят рисковать жизнью строителей, поэтому работы будут отложены.

Гладков сообщил, что пострадавший при обстреле российского села житель находится в больнице в стабильном состоянии. У него ранение средней степени тяжести, после операции мужчину перевели в палату, рассказал губернатор, отметив, что навестит раненого в госпитале.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

ВСУ обстреляли приграничное село в среду, 25 мая. Всего за время атак со стороны Украины на села Журавлевка и Нехотеевка в населенных пунктах повреждено 82 строения и 41 транспортное средство.

В Белгородской области до 9 июня действует высокий уровень террористической опасности — власти продлили его в третий раз 25 мая. Аналогичные меры приняты в Курской и Брянской области. При этом в двух приграничных районах Воронежской области — Россошанском и Кантемировском — подобный режим отменили.