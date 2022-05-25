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Российский губернатор сообщил об обстреле приграничного села со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка со стороны Украины
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Белгородской области идет обстрел приграничного села Журавлевка со стороны Украины. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал один человек — он получил осколочные ранения. Пока неясно, почему россиянин оказался в Журавлевке, так как жителей двух приграничных сел переместили в другие населенные пункты несколько дней назад, сообщил губернатор.

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Гладков пообещал разобраться в ситуации и подчеркнул, что медики оказывают раненому жителю всю необходимую помощь. Губернатор также передал слова главы Журавлевки Анжелики Самойловой — она сообщила о повреждении пяти домовладений в результате обстрела ВСУ.

17 мая в Белгородской области украинскому обстрелу подверглось село Безымено Грайворонского городского округа — тогда пострадал один человек. В результате была повреждена линия электропередачи, шесть домов и один легковой автомобиль.

В среду, 25 мая, в Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности на две недели — до 9 июня. Об аналогичных мерах объявили власти Курской и Брянской областей. При этом в двух приграничных районах Воронежской области — Россошанском и Кантемировском — подобный режим отменили.

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Анастасия Шейкина
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