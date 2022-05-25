Граничащий с Украиной регион отменил желтый уровень террористической опасности

В двух районах Воронежской области отменили желтый уровень террористической опасности

В двух приграничных районах Воронежской области с четверга, 26 мая, отменяется желтый уровень террористической опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства российского региона.

Высокий уровень террористической опасности отменили в Россошанском и Кантемировском районах — он действовал на этой территории до 25 мая. Власти дважды продлевали подобный режим до его отмены.

Документ об отмене высокого уровня террористической опасности подписал губернатор региона Александр Гусев.

В среду, 25 мая, о продлении желтого уровня террористической опасности до 9 июня объявили власти Белгородской области. Накануне аналогичное решение приняли в Брянской области (режим будет действовать до 7 июня) и в Курской области (до 8 июня).