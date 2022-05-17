Украинские военные обстреляли село в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле ВСУ села Безымено

Село Безымено Грайворонского городского округа в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по приграничному населенному пункту, в результате чего пострадал один человек. Как уточнил глава субъекта, вся необходимая медицинская помощь ему оказывается, угрозы жизни нет. Он добавил, что в селе есть разрушения. Эксперты их оценивают, осуществляется подомовой обход территории.

Гладков пообещал, что инфраструктура, разрушенная украинскими военными, будет восстановлена в кратчайшие сроки.

26 апреля сообщалось об обстреле приграничного села Головчино в Белгородской области. Пострадало несколько нежилых построек и четыре дома.