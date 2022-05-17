Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Украинские военные обстреляли село в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле ВСУ села Безымено
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Село Безымено Грайворонского городского округа в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по приграничному населенному пункту, в результате чего пострадал один человек. Как уточнил глава субъекта, вся необходимая медицинская помощь ему оказывается, угрозы жизни нет. Он добавил, что в селе есть разрушения. Эксперты их оценивают, осуществляется подомовой обход территории.

Гладков пообещал, что инфраструктура, разрушенная украинскими военными, будет восстановлена в кратчайшие сроки.

Материалы по теме:
«Буду до последнего сражаться» Умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Что он говорил о России и битве за Донбасс?
«Буду до последнего сражаться»Умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Что он говорил о России и битве за Донбасс?
10 мая 2022
Антирусское настроение. Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
Антирусское настроение.Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
12 мая 2022

26 апреля сообщалось об обстреле приграничного села Головчино в Белгородской области. Пострадало несколько нежилых построек и четыре дома.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия заявила о сдавшихся без условий бойцах с «Азовстали»
Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мост в Сумах
Украинские военные обстреляли село в Белгородской области
Пентагон пообещал поделиться данными о внеземной жизни в случае их обнаружения
В Курской области сообщили об обстреле сахарного завода со стороны Украины
Немецкий энергоконцерн назвал сроки оплаты за российский газ в евро
Раскрыты подробности закона о новой общероссийской молодежной организации
В Италии рассказали о недовольстве Зеленского
США захотели распространять данные о преступлениях якобы российских военных
В Курской области обстреляли пограничный пункт
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.