Стали известны новые подробности обстрела российского поселка со стороны Украины
Брянский губернатор Богомаз: ВСУ обстреляло Суземку поставленными Западом снарядами
Удар по поселку Суземка в Брянской области был нанесен снарядами, которые Украине поставляют с Запада. Новые подробности сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз. Его словам приводит ТАСС.
«Выпущено было порядка 15 снарядов, как говорят наши военные. Снаряды были выпущены из современного вооружения, которое поставляет Запад Украине, 155-миллиметровые», — рассказал он.
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Об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Брянской области стало известно утром 20 июня. По словам Богомаза, «огневую точку противника быстро подавили». В результате инцидента пострадал один человек и была повреждена РЭС.
Позже уточнялось, что пострадавший местный житель получил легкое осколочное ранение мягких тканей.