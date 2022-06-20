Появились подробности обстрела российского поселка со стороны Украины
При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Суземка в Брянской области пострадавший житель получил легкое осколочное ранение мягких тканей. Такие подробности стали известны губернатору российского региона Александру Богомазу, о них он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавшим жителем оказался сотрудник РЭС — врачи оказали ему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.
Богомаз сообщил, что в результате украинского обстрела в поселке в граничащем с Украиной регионе поврежден один частный жилой дом, а также остекление оконных рам в двух трехэтажных домах. Губернатор рассказал, что специальная комиссия оценит последствия обстрела.
Украина обстреляла территорию Брянской области в понедельник, 20 июня. Огневую точку противника подавили, пострадал один человек. Из-за атаки ВСУ в поселке повреждена РЭС, также частично отсутствует электричество.
14 июня ВСУ атаковали село Займище в Брянской области ракетой «Точка-У». Пострадали шесть человек, их госпитализировали в районную больницу в стабильном состоянии.
Высокий уровень террористической опасности действовал в Брянской области до 7 июня. После окончания подобного режима власти региона не сообщали о его продлении.