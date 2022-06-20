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Появились подробности обстрела российского поселка со стороны Украины

Брянский губернатор Богомаз заявил, что при обстреле ВСУ Суземки пострадал сотрудник РЭС

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Суземка в Брянской области пострадавший житель получил легкое осколочное ранение мягких тканей. Такие подробности стали известны губернатору российского региона Александру Богомазу, о них он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшим жителем оказался сотрудник РЭС — врачи оказали ему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

Богомаз сообщил, что в результате украинского обстрела в поселке в граничащем с Украиной регионе поврежден один частный жилой дом, а также остекление оконных рам в двух трехэтажных домах. Губернатор рассказал, что специальная комиссия оценит последствия обстрела.

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Украина обстреляла территорию Брянской области в понедельник, 20 июня. Огневую точку противника подавили, пострадал один человек. Из-за атаки ВСУ в поселке повреждена РЭС, также частично отсутствует электричество.

14 июня ВСУ атаковали село Займище в Брянской области ракетой «Точка-У». Пострадали шесть человек, их госпитализировали в районную больницу в стабильном состоянии.

Высокий уровень террористической опасности действовал в Брянской области до 7 июня. После окончания подобного режима власти региона не сообщали о его продлении.

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Анастасия Шейкина
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