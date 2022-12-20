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16:27, 20 декабря 2022Россия

Беспилотник ВСУ атаковал энергообъект в российском приграничном регионе

Брянский губернатор Богомаз сообщил об атаке беспилотника ВСУ на энергообъект

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Брянской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал районные энергетические сети (РЭС). Об этом заявил губернатор приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, после атаки беспилотного летательного аппарата есть разрушения административного здания и автомобиля. Пострадавших в результате атаки на энергообъект нет.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, об ударе по Белгородской области из реактивных систем залпового огня HIMARS. По информации издания, всего зафиксировано десять прилетов.

Позднее Глава Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры последствий обстрела региона со стороны Украины.

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Никита Абрамов
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