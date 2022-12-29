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15:24, 29 декабря 2022Путешествия

Небо над Саратовской областью закрыли после атаки беспилотников

Mash: власти закрыли небо над Саратовской областью после атаки БПЛА на аэродром в Энгельсе

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Власти Саратовской области временно закрыли небо после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на аэродром в Энгельсе. Об этом пишет Mash.

Судя по данным сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar, самолеты, чей маршрут пролегал вблизи региона, следовали в обход данного района.

При этом, согласно информации «Яндекс. Расписания», вылеты и прибытие некоторых рейсов в аэропорт Гагарин в Саратове задерживаются.

В беседе с Telegram-каналом «Подъем» представители авиагавани опровергли закрытие неба и заявили, что принимают и отправляют самолеты без ограничений.

Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили в небе над Энгельсом беспилотник. В результате падения осколков люди не пострадали, поврежден забор частного дома, автомобиль и гараж.

О сбитом неопознанном объекте в российском регионе стало известно утром в четверг, 29 декабря. Власти доложили, что объект был уничтожен, и эвакуация из города не требуется. Также жителей призвали сохранять спокойствие и не полагаться на непроверенную информацию.

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Варвара Кошечкина
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