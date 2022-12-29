ПВО сбила неопознанный объект в небе над Энгельсом

Саратовский губернатор Бусаргин: ПВО уничтожила над Энгельсом неопознанный объект

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Энгельсом Саратовской области неизвестный объект. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, угрозы для безопасности жителей нет, и эвакуация из города не требуется. Также он призвал сохранять спокойствие и не полагаться на непроверенную информацию.

Ранее очевидцы опубликовали новые кадры работы противовоздушной обороны в небе над Энгельсом. На снимках видно, что выпущенные с земли ракеты ПВО оставляют в небе след дыма. Также, судя по кадрам, выпущенные ракеты достигли цели.

26 декабря трое военных погибли при падении обломков беспилотника в районе военного аэродрома в городе Энгельс. Системы ПВО поразили на малой высоте подлетающий к аэродрому беспилотник.