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12:41, 29 декабря 2022Россия

ПВО сбила неопознанный объект в небе над Энгельсом

Саратовский губернатор Бусаргин: ПВО уничтожила над Энгельсом неопознанный объект

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Энгельсом Саратовской области неизвестный объект. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, угрозы для безопасности жителей нет, и эвакуация из города не требуется. Также он призвал сохранять спокойствие и не полагаться на непроверенную информацию.

Ранее очевидцы опубликовали новые кадры работы противовоздушной обороны в небе над Энгельсом. На снимках видно, что выпущенные с земли ракеты ПВО оставляют в небе след дыма. Также, судя по кадрам, выпущенные ракеты достигли цели.

26 декабря трое военных погибли при падении обломков беспилотника в районе военного аэродрома в городе Энгельс. Системы ПВО поразили на малой высоте подлетающий к аэродрому беспилотник.

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Марк Леонов
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