Названо число погибших при атаке БПЛА на аэродром в саратовском Энгельсе

Минобороны России: над аэродромом в саратовском Энгельсе сбит БПЛА, трое военных погибли

Трое военных погибли при падении обломков беспилотника в районе военного аэродрома в городе Энгельс Саратовской области. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что 26 декабря около 1:35 по московскому времени системы ПВО поразили на малой высоте беспилотник, который подлетал к военному аэродрому Энгельса в Саратовской области.

«В результате падения обломков трое российских военнослужащих технического состава, которые находились на аэродроме, получили смертельные ранения», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что авиационная техника не получила повреждений. На аэродроме в Энгельсе базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации Воздушно-космических ВКС России.

5 декабря российские системы ПВО также перехватили беспилотные летательные аппараты ВСУ, летевшие на малой высоте в Рязанской и Саратовской областях. Они атаковали аэродромы дальней авиации в Дягилево и Энгельсе, трое военных погибли.