Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:27, 26 декабря 2022Россия

Названо число погибших при атаке БПЛА на аэродром в саратовском Энгельсе

Минобороны России: над аэродромом в саратовском Энгельсе сбит БПЛА, трое военных погибли

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Трое военных погибли при падении обломков беспилотника в районе военного аэродрома в городе Энгельс Саратовской области. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что 26 декабря около 1:35 по московскому времени системы ПВО поразили на малой высоте беспилотник, который подлетал к военному аэродрому Энгельса в Саратовской области.

«В результате падения обломков трое российских военнослужащих технического состава, которые находились на аэродроме, получили смертельные ранения», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что авиационная техника не получила повреждений. На аэродроме в Энгельсе базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации Воздушно-космических ВКС России.

5 декабря российские системы ПВО также перехватили беспилотные летательные аппараты ВСУ, летевшие на малой высоте в Рязанской и Саратовской областях. Они атаковали аэродромы дальней авиации в Дягилево и Энгельсе, трое военных погибли.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
На Украине захотели исключить Россию из Совбеза ООН
Южнокорейский истребитель разбился при попытке перехватить дроны из КНДР
В Госдуме оценили идею учитывать доходы россиян при повышении тарифов ЖКУ
Назван самый выгодный для отпуска месяц в 2023 году
Владельца сгоревшего в Кемерове приюта арестовали на два месяца
Российский архитектор случайно обезглавил человека
На Западе оценили подготовку Суровикина к зимнему контрнаступлению ВСУ
Беспилотники КНДР пересекли границу с Южной Кореей
Военный священник рассказал о служении в зоне СВО
Райан Куглер рассказал о сюжете второй части «Черной пантеры» до смерти Боузмана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.