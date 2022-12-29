Появились новые кадры работы ПВО в небе над Энгельсом

Очевидцы опубликовали новые кадры работы системы ПВО в небе над Энгельсом

Очевидцы опубликовали новые кадры работы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Энгельсом Саратовской области. Кадры появились в сообществе «Энгельс онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».

На снимках видно, что выпущенные с земли ракеты ПВО оставляют в небе след дыма. Также, судя по кадрам, выпущенные ракеты достигли цели.

Фото: группа «Энгельс онлайн» во «ВКонтакте»

Ранее жители Саратовской области сообщили, что над Энгельсом слышна воздушная тревога, также очевидцы заявляли о взрывах в районе аэродрома. О повреждениях или пострадавших не сообщается.

26 декабря трое военных погибли при падении обломков беспилотника в районе военного аэродрома в городе Энгельс. Системы ПВО поразили на малой высоте подлетающий к аэродрому беспилотник.